ETV Bharat / bharat

ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೇಟಿ; ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ದಂಪತಿ

ಬಿಜಾಪುರದ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್​ಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

former-maoist-couple-rebuilds-life-in-chhattisgarh-cm-sais-surprise-visit-turns-emotional
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಚ್ಚರಿ ಭೇಟಿ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ನಕ್ಸಲ್​ವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್​ ಸಾಯಿ ಸುಶಾಸನ್​ ತಿಹಾರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಬಿಜಾಪುರದ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬುಧವಾರ(ಜೂ.3) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲ್​ ದಂಪತಿ ಮಾಸಾ ತಮೋ ಮತ್ತು ಜಯಮೋತಿ ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದವರು. ಈ ಭೇಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಸಿಎಂಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

former-maoist-couple-rebuilds-life-in-chhattisgarh-cm-sais-surprise-visit-turns-emotional
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೇಟಿ (ETV BHARAT)

ಸಿಎಂ ಸಾಯಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದು ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೇ ಹೊಸ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ಹಿಂದೆ ಈ ದಂಪತಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಮೇಡು ಸುತ್ತುತ್ತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಸಾ ತಮೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಮಾವೋ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಜಯಮೋತಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಜೋಡಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.

former-maoist-couple-rebuilds-life-in-chhattisgarh-cm-sais-surprise-visit-turns-emotional
ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೇಟಿ (ETV BHARAT)

ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದಂಪತಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಮಾವೋವಾದಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾದರು. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಅದರಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದರು.

ಬಿಜಾಪುರ್​ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಮನೇರಗಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಘನತೆಯ ಗಳಿಕೆ, ಸುಖಿ ಜೀವನ: ಜಯಮೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕ್ಷಾಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಅಂಗಡಿ ಕೇವಲ ಇಂದು ದಿನಸಿ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ, ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಘನತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಂಪತಿ, ಇಂದು ನಾವು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನವೂ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಕೇವಲ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಬಸ್ತಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಘನತೆಯುತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್​ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹಾರೈಸಿದರು.

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಸುಶಾಸನ್ ತಿಹಾರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಬಸ್ತಾರ್‌ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇದೀಗ ಅದು ನಂಬಿಕೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್​ 30, 2026 ರಂದು ದೇಶ ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣ​ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಕ್ಸಲ್‌ಗಢದಿಂದ ವಿಕಾಸ್‌ಗಢದವರೆಗೆ; ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ

6 ನಕ್ಸಲರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ; ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

TAGGED:

BASTAR TRANSFORMATION STORY
FORMER MAOIST COUPLE STORY
MAOIST REHABILITATION CHHATTISGARH
VISHNU DEO SAI BIJAPUR VISIT
BASTAR TRANSFORMATION STORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.