ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕೆ: ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಜತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾತು
ಉಪಗ್ರಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2025 at 2:06 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು, ಯುವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸುಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಉಪಗ್ರಹ ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹಗಳು ವಿಶ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಅವಲೋಕನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಡೇಟಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ರಾಡಾರ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಿಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹದ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?: ಇಸ್ರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು, ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಗ್ರಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು? ವಿಪತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸ್ರೋ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಅಡಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು, ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು, ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಭೂಕುಸಿತದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಮಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.
