ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಧೋನಿ ತೋಟದ ಮನೆ!; ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕೂಡ ಓರ್ವ ರೈತರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಬೊ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತೋಟ ಈ ಬಾರಿ ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

DHONI FARMHOUSE
ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 5:07 PM IST

ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿ ಬಳಿಯ ಸ್ಯಾಂಬೊ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

43 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟೊಮೊಟೊ ಫಸಲು ಭಾಗಶಃ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಟೊಮೆಟೊ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ETV Bharat)

ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಟೊಮೆಟೊ; ಕೆಂಪು, ದೇಶೀ, ಚೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಬೇಧದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಂಚಿಯ ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊ (ETV Bharat)

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಟೊಮೆಟೊ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು.

ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊ (ETV Bharat)

ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಕೂಡ ಉಂಟು: ''ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲೆಕೋಸು, ಬಟಾಣಿ, ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಾನಸ್, ಮಾವು, ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಹವಾಮಾನವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. - ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್, ತೋಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ

ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?:

ಧೋನಿ ಅವರ ತೋಟ (ETV Bharat)

ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧೋನಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೊಮೆಟೊ ಇಳುವರಿಯು ಅವರ ತೋಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. - ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಹಾರ್, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

