ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ₹1.85 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗ: ಮಾಜಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕೇವಲ 172 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ!
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯೊಂದರ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 1:57 PM IST
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯೊಂದರ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 172 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇತರೆ ಐದು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಆಪರೇಷನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್' ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ರಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೌರಭ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, 5.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕುನ್ವರ್ಪಾಲ್, ಆಕಾಶ್, ವೀರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು: ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಗ್ರಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಸ್ರಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾಸ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಖಾತೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೇವಲ 92 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಇತರರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಪೊಲೀಸರು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 92 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಸ್ರಾನಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜಸ್ರಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತಂಡ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವಧೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಗದೀಶ್ ತೋಮರ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ದೆಹಲಿ: ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟ್ ಹಲ್ಲೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಶಂಕಿತನಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಭೇಟಿ; ತೆಲಂಗಾಣ ಡಿಜಿಪಿ