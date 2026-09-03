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ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್‌

ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಭಿನಂದನ್‌ ವರ್ಧಮಾನ್‌ ಅವರು ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Former Indian Air Force Group Captain Abhinandan Varthaman Joins Regional Airline FLY91 As Pilot
ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಭಿನಂದನ್‌ ವರ್ಧಮಾನ್‌ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 8:04 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) ಮಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಭಿನಂದನ್‌ ವರ್ಧಮಾನ್‌ ಅವರು ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ FLY91ಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2019 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ವೈಮಾನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್‌ ತಮ್ಮ ಮಿಗ್-21 ಬೈಸನ್ ಜೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳ F-16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್​ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೆಟ್‌, ಶತ್ರುಗಳ ​ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕರ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಾದಾಟದ ವೇಳೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್‌ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಭಿನಂದನ್‌ ವರ್ಧಮಾನ್‌, ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'FLY91'ಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು FLY91 ವಕ್ತಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಅಭಿನಂದನ್‌ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಅವರಾಗಲಿ, FLY91 ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಅಂತಲೂ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ FLY91, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ATR 72-600 ವಿಮಾನಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ 40 CRPF ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಾಲಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ 'ಬಾಲಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿ' ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 1971ರ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2019ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ3.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 12 ಮಿರಾಜ್-2000 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಲಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಗ್​ ಬೈಸನ್​ ಫೈಟರ್​ ಜೆಟ್​​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಫ್​-16 ಜೆಟ್​ನ್ನು ಹೊಡೆದುರಳಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ: ದೋಹಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ಮಸ್ಕಟ್​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE
ABHINANDAN JOINS REGIONAL AIRLINE
ಅಭಿನಂದನ್‌ ವರ್ಧಮಾನ್‌
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
ABHINANDAN VARTHAMAN

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