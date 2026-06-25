ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ IAS ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಡಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.
Published : June 25, 2026 at 7:03 PM IST
ಒಡಿಶಾ: ಮಾಜಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರಿಂದು ಬಿಜೆಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.
ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಡಿಯ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸುಜಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಶಂಖ ಭವನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂತು. ಬಿಜೆಡಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ನೇಹಂಗಿನಿ ಚುರಿಯಾ, ಬಿಜೆಡಿ ಸಂಸದೆ ಸುಲತಾ ದಿಯೋ ಅವರು ಸುಜಾತಾರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಿಜೆಡಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಡಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಡಿಶಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ: 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲು, ಒಡಿಶಾದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ವಿ.ಕೆ.ಪಾಂಡಿಯನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ.
ಕೇಂದ್ರಪಾರದ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಜಾತಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ದೆಹಲಿಯ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ (ಜೆಎನ್ಯು) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಜಾತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಸುಜಾತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಒಡಿಶಾದ ಮಾವೋವಾದಿಪೀಡಿತ ಸುಂದರ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ 'ಚಲನೆಯೇ ಸಬಲೀಕರಣ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
2006ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ (MDM) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾವೋವಾದಿಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ'ಯೂ ಒಂದು. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ (SHGs) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕವು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಕಟಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಸುಜಾತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಮಮತಾ' ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
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