ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ರ ವಿವಾದಿತ ನಿವಾಸ 'ಶೀಶ್ಮಹಲ್' ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ; ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಸಚಿವ
ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 17, 2026 at 12:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟೀಕೆಗೊಳಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸ 'ಶೀಶ್ಮಹಲ್' ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಈ ನಿವಾಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇತರ ಹಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ತಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ನಿವಾಸದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
2015ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ '6, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರೋಡ್' ಬಂಗಲೆ, 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ನಿವಾಸವನ್ನು ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಅಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 33.66 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 342ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ನಿವಾಸದ ನವೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗೃತ ದಳ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
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