ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಭಾರತದ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ
ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸಲು ಭಾರತದ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಜೆಐ ಡಿ.ವೈ.ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : August 12, 2026 at 5:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಓಸ್ಚಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ.ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್' ಬುಧವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಡಯಾಲಾ ಜಿಮೆನೆಜ್ ಅವರು ಈ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಓಸ್ಚಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಿಮೆನೆಜ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸ್ಟಾವ್ರೋಸ್ ಬ್ರೆಕೌಲಾಕಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಓಸ್ಚಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. 1998 ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದ: ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್, ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್, ಖೆರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಪೋರಿಝಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಸ್ಚಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ ದಾವೆ ಹೂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಮೌಲ್ಯವು ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವಾದದ ನೋಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಸ್ಚಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಚೂಡ್: ವಿಂಟರ್ಶಾಲ್ ಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೆನೆರ್ಗೊ ಹೂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದದ ದಾವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಾಯಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ವಿಂಟರ್ಶಾಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ದಿನವೇ ರಷ್ಯಾ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಶ್ವಾಡ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ಕ್ವಿನ್ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಉರ್ಕ್ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲ್ಲಿವನ್ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಎಪಾಮಿನೊಂಟಾಸ್ ಟ್ರಯಾಂಟಾಫಿಲೌ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗೆರ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಒಲೆಕ್ಸಿ ಡಿಡ್ಕೊವ್ಸ್ಕಿ, ಆಂಡ್ರಿ ಪೊಝಿಡಾಯೇವ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಸಾನಾ ಲೆಗ್ಕಾ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನಾ ಗೋಲ್ಡ್ಬರ್ಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಪಿನ್ನಾ, ವಕೀಲ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ ಪಂಜ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹವರ್ತಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿಯೊಸ್ ಪಾಪಾಗರ್ಜಿಯೊ ಇದ್ದಾರೆ.
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