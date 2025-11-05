ETV Bharat / bharat

ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ

ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೇನ್ ಗೋಹೈನ್
ರಾಜೇನ್ ಗೋಹೈನ್ (IANS)
ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರಾಜೇನ್ ಗೋಹೈನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಅಸ್ಸಾಂ ಜೈತ್ಯ ಪರಿಷತ್ (ಎಜೆಪಿ) ಸೇರಿದರು.

ಅ.9ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೋಹೈನ್ ಅವರು ಎಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲುರಿಂಜ್ಯೋತಿ ಗೋಹೈನ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಭುಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.

1999ರಿಂದ 2019ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿಗೆ ಇವರು ನಾಗಾಂವ್ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. 2016ರಿಂದ 2019ರ ವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

74 ವರ್ಷದ ಗೋಹೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, "ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಕೋಮು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ​ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು 7 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೀಗಿದೆ..: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್​​ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ​ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು (ಷರಿಯತ್​) ಅನುಸಾರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

