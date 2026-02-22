ETV Bharat / bharat

ಅಸ್ಸೋಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಾ ಭಾನುವಾರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು.

ಭೂಪೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 1:21 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸೋಂ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಅಸ್ಸೋಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಾ ಭಾನುವಾರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಸೈಕಿಯಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬೈಜಯಂತ್ ಪಾಂಡಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಭೂಪೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂಜು ಬೋರಾ ಕೂಡ ಕಮಲ ಪಾಳೆಯ ಸೇರಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಬೋರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬೋರಾ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಬೋರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬೋರಾ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 126 ಸದಸ್ಯರ ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

2021 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಅಸ್ಸೋಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬೋರಾ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋರಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರಾ 2021 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಅಸ್ಸೋಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಬೋರಾ ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಬೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಂತಿದೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಬೋರಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಶರ್ಮಾ, 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು "ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ "ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ. ಭೂಪೇನ್ ಬೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಂತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

