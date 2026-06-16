AIADMK ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಟಿವಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ?
ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 16, 2026 at 7:39 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೇವಲ 47 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನೇ ಮುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಾಯಕರ ಬಂಡೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಇದೀಗ, ತಾವೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ: ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ, ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಶಾಸಕರು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರಾದ ಮರಗದಂ ಕುಮಾರ್ವೇಲ್ (ಮಧುರಾಂತಕಂ), ಜಯಕುಮಾರ್ (ಪೆರುಂದುರೈ), ಸತ್ಯಭಾಮಾ (ಧಾರಾಪುರಂ) ಮತ್ತು ಇಸಾಕಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ (ಅಂಬಾಸಮುದ್ರಂ) ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಎಸ್.ಪಿ. ವೇಲುಮಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಶಾಸಕರು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿ.ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಸಿ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಗಳ ನಡುವೆ, ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ವಿರಾಲಿಮಲೈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಸಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಲ: ಸಿ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಪತಿ ಜೆ.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅವರು ಈ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವು 47 ರಿಂದ 42 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು, "ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವಲ್ಲ; ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವ, ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ? ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡದ ಕಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಯಣ ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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