ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುರಿತು ಹಿಂದು ಪ್ರವರ್ತಕ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ
ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುವ ಹಿಂದು ಪ್ರವರ್ತಕ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Published : April 29, 2026 at 1:37 PM IST
ಛತ್ತರ್ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಗೇಶ್ವರ್ ಧಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧೀಶ, ಹಿಂದು ಪ್ರವರ್ತಕ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ, ರಾಮ, ರಾಮ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭಜರಂಗಬಲಿಯೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಟೀಕಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇದು: ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟೀಕಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಪುರುಷರನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ತಾಯಂದಿರು (ಮಹಿಳೆಯರು) ಸಹ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರೇ ಸ್ವತಃ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಗು ಅಳುವಾಗ ಸಮಾಧಾನಿಸಲು ಮದ್ಯವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಈ ಹಿಂದೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದ್ದವು. ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರನ್ನು ಆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಡಿತದ ಬಗೆಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಛತ್ತರ್ಪುರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
"ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸಪೀಠ (ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಪೀಠ)ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಗುರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು.
