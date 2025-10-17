"ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬನ್ನಿ": ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್ ಶರಣಾಗತಿ
ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು 169 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 9:40 AM IST
ರಾಯಪುರ: ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋವಾದಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಶರಣಾಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಪೇಶ್, "ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಒಡನಾಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಇದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪೇಶ್, "ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಡುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಕ್ಸಲ್ ಆದ ಕಥೆ: ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮುಲಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೊನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಐಟಿಐ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪೇಶ್ 1991ರಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡ ಅವರು 1999ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದರು.
2000 ರಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಐದು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 20 ಡಿವಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ 169 ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರೂಪೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಸಂಘಟನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡ್ಚಿರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟ್ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಮಾವೋವಾದಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲೊಜುಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋನು 60 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
