ನಟ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (CFSL) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 10, 2026 at 8:08 PM IST
ಕರೂರ್ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಸಿಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಕರೂರಿನ ವೇಲುಚಾಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಠಾತ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊರಗಿನ ಇಬ್ಬರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಐಜಿ ಆಸ್ರಾ ಗರ್ಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಅಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಕರೂರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತಿಯಜಗನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೂರಿನ ವೇಲುಚಾಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಪನೈಯೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂನ ಪನೈಯೂರ್ ಕಚೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಚರಣ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಕರೂರಿನ ಸಿಬಿಐ ಶಿಬಿರ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ತರುವಾಯ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್, ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜೋಸ್ ತಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕರೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಂಗವೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಭೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ)ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್, ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕರೂರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಥಿಯಳಗನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ಜನವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (CFSL) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರೂರಿನ ವೇಲುಸಾಮಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು, ಕರೂರು ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಟಿವಿಕೆಯ ಪಣೈಯೂರ್ ಕಚೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಶರಣ್, ಟಿವಿಕೆಯ ತಿರುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರಸು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಇಂದು ಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೂರು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ CBI