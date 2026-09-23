ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು: 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ
ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 1:03 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮೂಳೆ ಮುರಿತ, ಯಕೃತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಂತಹ ಹಲವು ನೆಪಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಬಳಿಕ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೆಯೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವೀಸಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಿಷನ್ ಆಮಿಷ: ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರದ ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಮಿಷನ್ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಕೋರರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಅನೇಕರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ನೈಜೀರಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಾನಾ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರನೊಬ್ಬನಿಂದ ಪಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೋಲಿಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆತ ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ನೈಜೀರಿಯಾದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರು.
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