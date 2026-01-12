ETV Bharat / bharat

ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸವನ್ನಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನೆನಪಿಸುವ ಅರಣ್ಯ

ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಿಡುಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೊಲ್ಲಪಡು ಬಳಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Foreign Birds
ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 2:12 PM IST

ನಂದಿಕೋಟ್ಕೂರ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಜಿಗಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು.. ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾರುವ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು.. ತೋಳಗಳು ಮತ್ತು ನರಿಗಳ ಗದ್ದಲದ ಹಿಂಡುಗಳು.. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೂರ ಹರಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸವನ್ನಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವಿಂದು ಹೇಳಹೊರಟಿರುವುದು ರೊಲ್ಲಪಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುವುದರಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Foreign Birds... A Trip During the Holidays: A flurry of birds and wildlife in the Rollapadu Wildlife Sanctuary
ರೊಲ್ಲಪಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (Eenadu)

ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಿಡುಟೂರು ಮಂಡಲದ ರೊಲ್ಲಪಡು ಬಳಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 21 ಜಾತಿಯ ಸಸ್ತನಿಗಳು, 27 ಜಾತಿಯ ಸರೀಸೃಪಗಳು, 9 ಜಾತಿಯ ಉಭಯಚರಗಳು, 62 ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಜಾತಿಯ ಡ್ರಾಗನ್‌ಫ್ಲೈಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 202 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ : ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಫಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Foreign Bird
ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿ (Eenadu)

ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲದೇ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು, ತೋಳಗಳು ಮತ್ತು ನರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂದರ್ಶಕರು ಬಟನ್​ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶೇಷ ಫಲಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಎತ್ತರದ ಕಾವಲು ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುರೋಪ್, ರಷ್ಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈಬೀರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ 34 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೋಲಪಾಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಲಗ್ಗರ್ ಫಾಲ್ಕನ್, ಮಾಂಟಗುಸ್ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಪೆರೆಗ್ರಿನ್ ಫಾಲ್ಕನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಈಗಲ್, ಬೂಟೆಡ್ ಈಗಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಡ್ ಹ್ಯಾರಿಯರ್​ನಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು : ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಸತಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. nstr.co.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಫಾರಿಗೆ ಬರುವ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 1000 ರೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 300 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಸಫಾರಿಗೆ 1000 ರೂ ಇರಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಫಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

