ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
By PTI
Published : January 11, 2026 at 3:54 PM IST
ಸೋಮನಾಥ (ಗುಜರಾತ್): ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ರಿ.ಶ. 1026 ರಲ್ಲಿ ಘಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1000 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಪರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೋಮನಾಥದ ಇತಿಹಾಸವು ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಲಚಕ್ರ ಇದು. ಆದರೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.
1026 ರಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘಜ್ನಿ ಮಹಮ್ಮದ್. ಆತ ಸೋಮನಾಥವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಕುಮಾರ್ಪಾಲ್ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಸೋಮನಾಥದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜುನಾಗಢ್ ರಾಜ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಂತರ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮುಜಫರ್ ಖಾನ್ ಸೋಮನಾಥದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದನು. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ದೇವಾಲಯದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅದನ್ನು ಮಸೀದಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಔರಂಗಜೇಬ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸೋಮನಾಥದ ಇತಿಹಾಸವು ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆಲುವು, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಸೋಮನಾಥವು ಉದಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಎಂದರು.
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಭವ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ದ್ವೇಷ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ತುಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸೋಮನಾಥನ ಕಥೆ ಭಾರತದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಈ ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ದಾಳಿಕೋರರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸೋಮನಾಥದ ಧ್ವಜ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಹೋರಾಟವು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: