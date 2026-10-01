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ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಆರ್​ಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದೆ.

For the first time in the country, government introduce 3D concrete printing technology in houses
3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 12:03 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ : ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ 2.0ರ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆನಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುರಿಪಾಲೆಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ 100 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಆರ್​ಐ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದೆ.

325 ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ

  • ಇತರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಬಿಆರ್‌ಐ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು 325 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಪಿಎಂಎವೈ - ಗ್ರಾಮೀಣ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ, 3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿವೆ.

ಆಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

  • 3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
  • ಮೊದಲಿಗೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯು 3D ಕ್ಯಾಡ್​ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • 3D ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಕಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಮುದ್ರಕವು, ನಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಪದರಗಳಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.
  • ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪದರದ ತೂಕವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 50-70 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಿಕೆಯು 30-60 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
  • ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

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TAGGED:

3D CONCRETE PRINTING TECHNOLOGY
TECHNOLOGY IN HOUSES CONSTRUCTION
3D ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ
3D CONCRETE PRINTING

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