ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ; ಕಳೆದ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ!
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜನಿಗೂ ಇದಕ್ಕಿರುವ ನಂಟೇನು?
Published : January 12, 2026 at 1:33 PM IST
ಅನಂತಪುರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೂ ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಪದ್ದತಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲ್ಲ. ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ... ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಳೆಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು.
ಏನಿದು ಕಥೆ?; ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಳೇಗಾರರೊಬ್ಬರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಾಳೇಗಾರ ರಾಯದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜ ಬುಡಿಗೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ'.
'ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವರು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ರಾಜುಳ ದೇವರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಳೇಗಾರನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಜನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಪಾಳೇಗಾರ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಜೊತಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ. ಆ ಶವಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಹೂಳಿದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಸಮಾಧಿಯಂತಹ ರಚನೆ ಕಾಣಬಹುದು' ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಪಾಳೇಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ರಾಜುಳ ದೇವರಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಮದ್ಯ, ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ನಷ್ಟ: ಈ ಪದ್ಧತಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಳೇಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಜುಳ ದೇವರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪಾಳೇಗಾರನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ "ರಾಜು" (ರಾಜ) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗುಪ್ಪ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
