ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​: ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶೇ4.47ರಷ್ಟು ಕಡಿತ

2026-27ರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ (PTI)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 4:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ. 4.47 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 4,10,495 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026-27ರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಬ್ಸಿಡಿ 4,29,735 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

2026ರ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 2,27,629 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ (2025-26) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 2,28,154 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನು ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೈ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 81 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚಿನ ವಲಯ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1,70,805 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 1,86,460 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ 1,16,805 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ 2027 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 54,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ 12,085 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ 15,121 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 7.7 ಕೋಟಿ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು 500 ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಸರೋವರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

