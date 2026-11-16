2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಭೆ
2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
By ANI
Published : November 16, 2026 at 3:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸಭೆಗಳು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದಿಡಲು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು, 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಗಿದಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ'ಯನ್ನು 2027ರ ಜನವರಿ 29 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಈಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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