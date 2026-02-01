ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರುವ ಈಗಿನ ಗಡುವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ನಾಮಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐ-ಟಿ) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಗಡವು ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಉದಾರೀಕೃತ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಟಿಸಿಎಸ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (ಟಿಸಿಎಸ್) ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2027 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಮೋಟಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಲೇಮುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ:
ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ - ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ TDS ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ: ಒಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರನು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳಿಗೆ Form 15G ಅಥವಾ Form 15H ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗಳು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಬಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲಿನ TDS ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ