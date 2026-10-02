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ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಫ್ಲೈದುಬೈ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್​

ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದರು.

'Was Chanting Hanuman Chalisa': Captain Smit Machchhar
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಫ್ಲೈದುಬೈ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್​ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 2:21 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್​ , ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಇಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್​ ಮಚ್ಚರ್​, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ತಾವು ಎಂದೆದಿಗೂ ಆಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಚ್ಚರ್​, ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್​ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ನಡುವೆ ತಮಗಾದ ಅನುಭವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.ಆ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತೇನೆ: ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನದಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್​, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಾವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬುಧವಾರದ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಾವು ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಮಿತ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ: ಕರೆ ವೇಳೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್​‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭಾರತೀಯರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವವರು ಎಂದು ದೇಶವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್​ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಬೆನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್​ ಅವರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್​, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾನು ಇದೀಗ ಯುಎಇಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಚ್ಚರ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದ್ದರೂ ಮಚ್ಚರ್​ ಅವರಿಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಿತ್ತಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CAPTAIN SMIT MACHCHAAR
NARENDRA MODI
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ
ಫ್ಲೈದುಬೈ
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