ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಹುರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: 200 ಅಡಿ ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನ
ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಹುರಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಸಂಚಾರ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.
Published : August 3, 2026 at 10:33 AM IST
ತೇಜ್ಪುರ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರುಂಗ್ ಕುಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO) 200 ಅಡಿ ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಜುಲೈ 11, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹುರಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 200 ಅಡಿ ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ಡರ್ ಪ್ರಣಮೋಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಹುರಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಸಂಚಾರ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ BRO, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅರುಣಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 756 ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (BRTF) ಅಡಿ 85 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ (RCC) ತಂಡಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರಂತರ ಮಳೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಅಸ್ಥಿರ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ಭೂಕುಸಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ದೂರದ ಸ್ಥಳ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು BRO ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
200 ಅಡಿ ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.
ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಹುರಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೈಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, BRO ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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