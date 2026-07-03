ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ: ಕಾಜಾ - ಕಿನ್ನೌರ್ - ಶಿಮ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್
ಕಿನ್ನೌರ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಚೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 5:01 PM IST
ಕಿನ್ನೌರ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿನ್ನೌರ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಚೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಸತತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀರು ನಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -5 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಿನ್ನೌರ್ನ ಚೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿನ್ನೌರ್ನ ಚೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಚೋಲಿಂಗ್ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -5ಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಭಾಗವು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀರು ನಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚೋಲಿಂಗ್ನ ವಾಸಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ಕಿನ್ನೌರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಅವಾಂತರ: ಕಾಜಾ, ಕಿನ್ನೌರ್ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಿಬ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸಾಗಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಚೋಲಿಂಗ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ತಂಡವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ನದಿಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುದಂತೆ ಕಿನ್ನೌರ್ ಆಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಚಾರಣದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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