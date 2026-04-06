ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ; ದೂರು ದಾಖಲು

ಜಪಾನ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುವಕರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 12:15 PM IST

ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಐವರು ಯುವಕರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜಪಾನ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುವಕರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ದೋತಾಸ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಜೈಗಢ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಮೇರ್ ಅರಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಜೈಗಢ ಕೋಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದ ನಾನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಯುವಕರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯಭೀತ ಮತ್ತು ನಡುಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ - ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ತನಿಖೆ: ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ; ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

