ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರ ಶವದ ಜೊತೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ 5ರ ಬಾಲಕ

5 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರು ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ತಡೆದು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ.

5 YEAR OLD BOY SURVIVES COLD
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದ ದಾರಿಹೋಕ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
ದಿಯೋಗಢ (ಒಡಿಶಾ): ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗಿದ್ದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾರಿಹೋಕನಿಗೆ ಬಾಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾ ಇಡೀ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಚಳಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಡಿಶಾದ ದಿಯೋಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೌರವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬಾಲಕ ಕಾಡಿನ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಹೋಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮಗುವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಧಿಗೋಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಯಾನಂತಪಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ದುಷ್ಮಂತ್ ಮಾಜ್ಹಿ ಮತ್ತು ರಿಂಕಿ ಎಂಬವರು ಮೊದಲು ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ ಗೌರವ್​ ಸಮೇತ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳದ ನಂತರ ದುಷ್ಮಂತ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕಿ ಬಾಲಕನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇವಿಸಲು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಸೇವಿಸಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದರು.

ಬಾಲಕ ಗೌರವ್ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿಹೋಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದ. ಆಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಖೈರ್ಪಾಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ದುಷ್ಮಂತ್, ರಿಂಕಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ದುಷ್ಮಂತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ರಿಂಕಿಯನ್ನು ಅಂಗುಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಳಿ ತಡೆದು ಬದುಕಿದ 5ರ ಪೋರ: ಇನ್ನು, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾಲಕ ಗೌರವ್​ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಕಟಕ್‌ನ ಎಸ್‌ಸಿಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಂಧಿಗೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಐಐಸಿ ಜಾನ್ ಕುಜುರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾದ ಐಕಾಲ್ 9152987821 (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

