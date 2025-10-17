ETV Bharat / bharat

ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ: ಮೃತ ತಂದೆಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ 2 ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಯಾದ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು!

ಅಕ್ಕ - ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

CHILD WITH DECEASED FATHER RAJAMAHENDRAVARAM CRIME SUSPICIOUS DEATH
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat English)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನ ಮೃತ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರದ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶಂನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತನನ್ನು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆ. ರವಿಶಂಕರ್ (47) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೃತ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಈ ದುರಂತದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಹೇಗೋ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ರವಿಶಂಕರ್ ಸಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ? ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಜತೆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಸಹಪಾಠಿಯಿಂದಲೇ 'ಅತ್ಯಾಚಾರ'

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಕಿ ಚೌದರಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ದಿನಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮೃತದೇಹಗಳು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

CHILD WITH DECEASED FATHER
CRIME
SUSPICIOUS DEATH
EAST GODAVARI
ಮೃತ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಬಂಧಿ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.