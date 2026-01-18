ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಯಾಗ್​ ರಾಜ್​ ಮಾಘ ಮೇಳ: ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪಂಚತಾರಾ​ ಸೌಲಭ್ಯ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ

ಮಾಘ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

MAGH MELA TENT CITY
ಮಾಘ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಟೆಂಟ್​ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 18, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾಘ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಸಂಗಮದ ಅರೈಲ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 'ಆಗಮನ್' ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (UPSTDC) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಂಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚತಾರಾ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Five-Star Comfort Meets Spirituality At Magh Mela Tent City In Prayagraj
ಪ್ರಯಾಗ್​ ರಾಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಟೆಂಟ್​ ಸಿಟಿ (ETV Bharat)

ತ್ರಿವೇಣಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 'ಆಗಮನ' ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಆಧುನಿಕ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪವಾಸದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅವಧಿ) ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಂಟ್​​ಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, 2025 ರ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಟ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಮಾಘ ಮೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Five-Star Comfort Meets Spirituality At Magh Mela Tent City In Prayagraj
ಪ್ರಯಾಗ್​ ರಾಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಟೆಂಟ್​ ಸಿಟಿ (ETV Bharat)

"ಈ ಟೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರೀಮಿಯಂ, 12 ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು 30 ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್‌ಟಿಡಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 7,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿವೆ ಗಂಟೆಗಳು: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಭಕ್ತರು ಟೆಂಟ್​ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆ) ಹಚ್ಚಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Five-Star Comfort Meets Spirituality At Magh Mela Tent City In Prayagraj
ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಟೆಂಟ್​ ಒಳಗೆ ಪಂಚತಾರಾ ಸೌಲಭ್ಯ (ETV Bharat)

ಮಾಘ ಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ನೀಡುವುದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಲಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ವಿಶೇಷ ಟೆಂಟ್​ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ) ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಡೇರೆ ವಸಾಹತು ಆವರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಸಲು, ಡೇರೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

Five-Star Comfort Meets Spirituality At Magh Mela Tent City In Prayagraj
ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಟೆಂಟ್​ ಒಳಗೆ ಪಂಚತಾರಾ ಸೌಲಭ್ಯ (ETV Bharat)

ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಂಗಣ) ಹವನ (ಅಗ್ನಿ ಆಚರಣೆ) ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೇರೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆವರಣದೊಳಗೆ ಐದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಂಜ್ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. " ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು, ರೋಟಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಂಜ್ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

Five-Star Comfort Meets Spirituality At Magh Mela Tent City In Prayagraj
ಪ್ರಯಾಗ್​ ರಾಜ್​ ಮಾಘ ಮೇಳ ಟೆಂಟ್​ ಸಿಟಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ (ETV Bharat)

ಕಿಂಗ್-ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ವಾಶ್‌ರೂಮ್: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗದ ಟೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಂಟ್​ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಳಿ ಕಿಂಗ್-ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇತಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಾರ್ಡ್​ರೋಬ್​, ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ಚಿ, ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್, ಮೇಕಪ್ ಟೇಬಲ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಇದೆ.

ಟೀ ಕೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಶ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೈಟೆಕ್ ಶವರ್, ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಟವೆಲ್‌ಗಳು, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಟವೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶೇವಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಲುಕ್​:

  • ಅರೈಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ, ಸಂಗಮ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಘಟಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಫೈವ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಹಂತದ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
  • ಅನೇಕ ಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ನೇರ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.
  • ಫೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
  • ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • 24-ಗಂಟೆಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿಯಮಿತ ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಇರಲಿದೆ.
  • ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೆನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
  • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (UPSTDC) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

