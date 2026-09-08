ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಬಾಲಸೋರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ!
ಒಡಿಶಾದ ರಾಂಕೋಥಾದ ಬಡಪಹಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : September 8, 2026 at 3:27 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ/ಬಾಲಸೋರ್(ಒಡಿಶಾ): ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಗರೈ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದಯಪುರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಂಕೋಥಾದ ಬಡಪಹಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಉದಯಪುರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಐದು ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಂದಂಕನನ್ಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಖುಂಟಿಯಾ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಾಂಗುಟನ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಉದಯಪುರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಡಪಹಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಐದು ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಅವು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರೇಮ್ ಝಾ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಶಾಖೆಯು ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಂಕಣನ್ನಿಂದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ಗುಂಪು ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಗಣೇಶ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಖುಂಟಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೋಗರೈ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ನಂತರ ನಂದಂಕಣನ್ಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಒಡಿಶಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಫಿಯಾ ಇವುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒರಾಂಗುಟನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಸಿಸಿಎಸ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಭೇದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಮಾನವರ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಂದಂಕಣನ್ಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು
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