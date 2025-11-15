Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆ ಧಗಧಗ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸಜೀವ ದಹನ, 7 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

muzaffarpur fire broke out in house due to short circuit five people died of the same family
ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಜಫರ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋತಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ಏಳು ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

muzaffarpur fire broke out in house due to short circuit five people died of the same family
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸಜೀವ ದಹನ: ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲನ್ ಕುಮಾರ್ (35), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂಜಾ ಕುಮಾರಿ (30), ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿ (65), ಮಗ ಗೋಲು ಕುಮಾರ್ (2), ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಮಾರಿ (7) ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೆನಾ ಶಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಾಮಾ ಲಾಲ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಲಾ ದೇವಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಮಾರಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಷಭ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೋತಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರದ SKMCH ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

muzaffarpur fire broke out in house due to short circuit five people died of the same family
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಮುಜಫರ್‌ಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯು ಘೋರ ದುರಂತವಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

muzaffarpur fire broke out in house due to short circuit five people died of the same family
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ: ಈ ದುರಂತದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕಲ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ: 9 ಮಂದಿ ಸಾವು, 29 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

TAGGED:

FIVE PEOPLE KILLED IN MUZAFFARPUR
SHORT CUIT FIRE
HOUSE FIRE INCIDENT
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ
FIVE OF SAME FAMILY DIED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.