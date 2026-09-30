3,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ: ಐವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಬಂಧನ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ತನ್ನ ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : September 30, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:55 AM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 526 ಕೆಜಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು ತನ್ನ ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ದೋಣಿಯೊಂದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ದೋಣಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತಾದರೂ, ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಸುತ್ತುವರಿದು ದೋಣಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆಸಿದ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್ನಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical boarding, successfully neutralizing a major transnational narco-smuggling vector. The operation resulted in the seizure of 526 kg of high-grade heroin and methamphetamine valued at over ₹3,000 crore, alongside the apprehension of five #Pakistani crew members. The apprehended vessel along with crew has been escorted to Mumbai for multi-agency investigations and followed by prosecution. Bharatiya Tatrakshak remains fully postured & committed to secure our maritime borders, dismantle drug syndicates to ensure #NashaMuktBharat, and protect the nation from transnational organised crimes. #IndianCoastGuard #MaritimeSecurity #NashaMuktBharat #HarKaamDeshKeNaam— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
ಬಳಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೋಣಿ, ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಸರಕು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ರಾಜಿಯಾಗದ ನಿಲುವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಣಕಾಸು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕಡಲ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ನಿರಂತರ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 307 ಕೆಜಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಜಾಲಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಲಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ನಗರಗಳ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವೊಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ದೇಶದ ಕಡಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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