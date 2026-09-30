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ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 5 ತಾಣಗಳು: ಯಾವುವು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ತಾಣಗಳು

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಾಣವು ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

Five New Sites Added To India's UNESCO Tentative List For World Heritage
ಗಿನ್ನೋರ್‌ಗಢ್ ಕೋಟೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 11:49 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಐದು ತಾಣಗಳು ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉದಯಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಐಬಿ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರತದ 5 ಹೊಸ ತಾಣಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 78ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ ತಾಣಗಳು ಬಾಗ್ ಗುಹೆಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೂಹ, ಉದಯಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು, ಗಿನ್ನೋರ್‌ಗಢ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ತಾಣಗಳು. ಇದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಾಣವು ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉದಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉದಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 5ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ನಡುವೆ ಗುಪ್ತರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ರೂಪಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಕುರಿತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಾಣವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಉತ್ಖನನಗೊಂಡ ಗುಹೆಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಫಲಕಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಾಗ್ ಗುಹೆ: ಬಾಗ್ ಗುಹೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್ನಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂಬತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಗುಹೆಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮರಳುಗಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ರಚನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶವು ಗುಹೆಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

ಗಿನ್ನೋರ್‌ಗಢ್ ಕೋಟೆ: ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ ಗೊಂಡ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಟೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗಿನ್ನೋರ್‌ಗಢ್ ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೂಹ ತಾಣಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ತಾಣಗಳು: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸರಣಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೀಕರಣದ ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಸ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಟರ್‌ಮರಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ, ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಮಣಿ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹರಿಜನ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಮ, ಆಘಾ ಖಾನ್ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ನಿವಾಸ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಒಂಬತ್ತು ತಾಣಗಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ರೂಪವಾಗಿ ಅದರ ಆರಂಭ (ಪೀಟರ್‌ಮರಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗೆ ಬದ್ಧವಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಹಂತ (ನಂತರದ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಹುಟ್ಟಿನ ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮರಳುವಿಕೆಯ ನಂತರದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾನೂನುಭಂಗ ಚಳುವಳಿಗಳಾಗಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಕಾಸ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ, ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ, ಮಣಿ ಭವನ) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

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