ಪಾಕ್​ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಆರೋಪ: ಶಿಕ್ಷಕ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್​ ಸೇರಿ ಐವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಜಾ

ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೇ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹುಡುಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

GOVT EMPLOYEES TERROR LINKS
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉಗ್ರರು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಐವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 311 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ (ಗ್ರೌಂಡ್​​ಮನ್​) ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು? ವಜಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೋಯ್ಬಾ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ವಜಾಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶ್ಫಾಕ್ ಎಂಬಾತ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೋಯ್ಬಾ (ಎಲ್​ಇಟಿ)ದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಉಗ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಜಮ್ಮುವಿನ ದೋಡಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯ ಪಿತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೀಷನ್​ ಆಗಿದ್ದ ತಾರಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಹ್ ಎಂಬಾತ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ. ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಸುಳಲು ಈತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಉಗ್ರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೌಕರ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಲೈನ್​​ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿದ್ದ ಬಶೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಮಿರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್​ಇಟಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸೇನೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಾರೂಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್ ಎಂಬಾತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್​ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್​ ಬಳಸಿ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಟ್ಟಾರಿ-ವಾಘಾ ಗಡಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.

2024ರ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಈತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಜಾ? ದೇಶದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2021 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 85 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯದಂತೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಜಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

