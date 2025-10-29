ETV Bharat / bharat

ಸುಖೋಯ್​ ಬಳಿಕ ರಫೇಲ್​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು

ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್​ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಯೋಧರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

PREZ MURMU FLIES IN RAFALE
ರಫೇಲ್​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಮುಂದೆ ಸೇನಾ ಪೋಷಾಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು (@XPresident of India)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 29, 2025 at 4:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುಸೇನಾ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಫೇಲ್​ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಖೋಯ್​ 30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ರಫೇಲ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ರಫೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ಲೋಹೆಗಾಂವ್‌ನ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ತಯಾರಿಸಿದ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಲಾದ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 27, 2020ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೊದಲ ಐದು ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 17 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರೋಸ್​​ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 4.5 ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಬಹುದು.

ಡಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 200 ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 80, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ 42, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾಗೆ 12, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ 54, ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ 24, ಕತಾರ್‌ಗೆ 36 ಮತ್ತು ಭಾರತ್ಕೆ 26 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅದು ಆರ್ಡರ್‌ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರಮ, ಡಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ರೂಪಿಸಲು ಆರಂಭವಾದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ತಯಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು 114 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

