ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ; ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸಾವು: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : March 31, 2026 at 3:51 PM IST
ಸೂರತ್, ಗುಜರಾತ್: ಸೂರತ್ನ ಲಿಂಬಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿಥಿ ಖಾದಿ ಬಳಿಯ ವಸತಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಅಗ್ನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಗಲೇ ಐವರು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯು ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೃತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ: ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ಸಾರಿ (65 ವರ್ಷ), ಶಬಿನಾ ರಂಜಾನ್ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ (28 ವರ್ಷ), ಪರ್ವೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ಸಾರಿ (19 ವರ್ಷ), ಹುಸ್ಸಾ ಬೇಗಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ಸಾರಿ (18 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಶುಬನ್ ರಂಜಾನ್ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ (4 ವರ್ಷ) ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ: ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರತ್ನ ಮೇಯರ್ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಯರ್ ದಕ್ಷೇಶ್ ಮಾವಾನಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೀರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ನಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಸೂರತ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್- ಎಸ್ಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆವರಣವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
