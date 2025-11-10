ETV Bharat / bharat

ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದ ಮನೆ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ

ಮನೆ ಕುಸಿದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ROOF COLLAPSE BIHAR HOUSE ROOF COLLAPSE ಮನೆ ಕುಸಿದು ಐವರು ಸಾವು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 10:13 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 10:49 AM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಬಬ್ಲು ಖಾನ್ (32), ಇವರ ಪತ್ನಿ ರೋಷನ್ ಖಾತುನ್ (30) ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ರುಕ್ಸಾರ್ (12), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಚಂದ್ (10) ಹಾಗೂ ಚಾಂದಿನಿ (2) ಮೃತಪಟ್ವವರು. ಅಕಿಲಪುರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಸ ನಯಾಪಾನಾಪುರದ 42 ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಐಎವೈ)ಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಮನೆ ಕುಸಿದ ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಐವರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರ ದುರ್ಮರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದ ಮನೆ: ಕುಸಿದ ಮನೆ 10-12 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಛಾವಣಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಬ್ಲು ಖಾನ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ROOF COLLAPSE
BIHAR HOUSE ROOF COLLAPSE
ಮನೆ ಕುಸಿದು ಐವರು ಸಾವು
HOUSE COLLAPSE

