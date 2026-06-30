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ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಜನ ದುರ್ಮರಣ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೂವರು ಸಾವು

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮರವೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

MASSIVE TREE COLLAPSED
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 10:56 AM IST

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ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮರವೊಂದು ಇ-ರಿಕ್ಷಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫರಿಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿದ್ರೈ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಹರೇಶ್, ವಿಷ್ಣು, ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮನ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸಿಂಗ್ ಮೃತರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಫರಿಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿದ್ರೈ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ತೀವ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಇ-ರಿಕ್ಷಾದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬೃಹತ್​ ಮರವೊಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRAGIC ACCIDENT
ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮರವೊಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಇ-ರಿಕ್ಷಾದ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಬೇರು ಸಹಿತ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಜನರು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಚಾಟ ಮತ್ತು ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಬಂತು. ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಮರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ, ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿತು. ಆದರೆ, ದಾರಿ ನಡುವೆ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

TRAGIC ACCIDENT
ರಿಕ್ಷಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ (ETV Bharat)
TRAGIC ACCIDENT
ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು: ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಾರಿಯೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 24 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRAGIC ACCIDENT
ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೂವರು ಸಾವು: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೂವರು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಮರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮೃತ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮವು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.

TRAGIC ACCIDENT
ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೂವರು ಸಾವು (ETV Bharat)

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TAGGED:

TRAGIC ACCIDENT
ACCIDENT CAUSED BY STORM
ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವು
MASSIVE TREE COLLAPSED

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