ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ 7 ಕೆಜಿಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ, 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು; ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ದೈತ್ಯ ತರಕಾರಿಗಳು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : December 20, 2025 at 6:37 PM IST
ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): 5 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 7 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಂಚು ವ್ಯಾಸದ ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಮೇಳದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದ ಸೋರೆಕಾಯಿ : ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 350 ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅನುಪ್ಪೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಮರಾವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ. ಇದರ ಉದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ; ಇದು ಸುಮಾರು 7.5 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ 7 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು : ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ವನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆಶಿಶ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಂಬೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೇವಾದ ಗೋವಿಂದಗಢದ ರೈತ ನೇಪಾಳ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿಂಬೆ ಬಿಜೋರಾ ವಿಧದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ತೂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲದ ಅಂಶವಿದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
200 ವಿಧಗಳ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ : ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರೈತ ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಮರಾವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ರಾಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೊಡೋ, ಕುಟ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಸಾಂಬಾ, ಕಾಂಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಜ್ರಾ ಮುಂತಾದ ರಾಗಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ರಾಗಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇತರ ರಾಗಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಿಯಾ ರಾಗಿ ಎಂಬುದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಲ್ಲು, ನಾವು ಅದರ ತಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 13 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
