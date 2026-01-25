ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; ಐವರು ಸಜೀವ ದಹನ

ಸುಮಾರು 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

NAMPALLY FIRE ACCIDENT HYDERABAD FIRE INCIDENT ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಾವು
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 25, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಚ್ಚಾಸ್​ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್​​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 22 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಐವರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಶಿಲ್ಪವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೆಸಿಬಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು 200 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ NDRF, DRF, ಹೈಡ್ರಾ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು GHMC ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ಗೆ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಡಿಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊರೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುರಿದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣ: ನಾಂಪಲ್ಲಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ; ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 6 ಮಂದಿ

TAGGED:

NAMPALLY FIRE ACCIDENT
HYDERABAD FIRE INCIDENT
ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ
ಸಾವು
DEAD IN NAMPALLY FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.