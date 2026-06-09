ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಸೆರೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ನೇಪಾಳಿಗರನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 4:42 PM IST
ರುದ್ರಪುರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ನೇಪಾಳಿಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ರುದ್ರಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಚಿಬೌಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ನೇಪಾಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಉದ್ಯಮಿ ದೂರು: ಉದ್ಯಮಿಯ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ನೇಪಾಳಿ ದಂಪತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೀಗಗಳು ಮುರಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಇತರ ಆಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು.
ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಜಯ್ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಜಯ್ ಗಣಪತಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ(ಎಸ್ಒಜಿ) ತಡರಾತ್ರಿ ರುದ್ರಪುರ-ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ನೇಪಾಳಿ ಮೂಲದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
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