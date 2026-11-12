ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ: ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 12:07 PM IST
ಮಲಪ್ಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಾಂಬಿಯ ಸಫಾನಾ (19) ಹಾಗೂ ತಿರೂರ್ನ ನಾರ್ತ್ ಅನ್ನಾರಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾದ ನದಿಯಾ (20) ಮತ್ತು ರಬೀಬಾ (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್ (28) ಮತ್ತು ಅಸರುದ್ದೀನ್ (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಫಾನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಾಂಬಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಿರೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿತನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ, ಯುವಕನ ಬಳಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಗೆಳತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ಆತ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಬಳಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನನ್ನು ತಾಝೆಪಾಲಂನಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಾಝೆಪಾಲಂನಿಂದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರೂರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಲೀಲ್ ಕರುಥೇದತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ, ಇರ್ಷಾದ್ ಮತ್ತು ಅಸರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಿರೂರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
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