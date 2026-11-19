ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ₹11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 270 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗಳು ಭಸ್ಮ
ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ.
Published : November 19, 2026 at 11:32 AM IST
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಥಾಪಟ್ನಂ ಮಂಡಲದ ಕೆ.ಪಲ್ಲೆಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ, ನೂರಾರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ.
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಗೋಲು, ತಂಗುತೂರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಂಕಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ನೂರಾರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ಅರ್ನಾಬ್' ಮತ್ತು 'ಮುರಸು' ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಲ್ಲೆಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 270 ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂಗೋಲು ಶಾಸಕ ದಾಮಚರ್ಲ ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಹರ್ಷವರ್ಧನ ರಾಜು ಅವರು ಕೆ.ಪಲ್ಲೆಪಾಲೆಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು-ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ 2.0' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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