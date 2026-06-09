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ಅಸ್ತಮಾ, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೀನು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ: ದಿವ್ಯೌಷಧಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನು ಔಷಧ ನೀಡಲು ಬಾಥಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಸ್ತಮಾ, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೀನು ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 9, 2026 at 7:03 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮೃಗಶಿರ ಕಾರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೀನು ಔಷಧ( ಪ್ರಸಾದ) ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್​​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಾಥಿನಿ ಸಹೋದರರು ಒದಗಿಸುವ ಮೀನು ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಹಲವಾರು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಬಾಥಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

35 ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಾಥಿನಿ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ 35 ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಶೆಡ್​ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 140,000 ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರ್ರಮಿನು (ಮುರೆಲ್) ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಷಧ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮಿನ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 6 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಥಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರುವವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಆರ್‌ಟಿಸಿ, ಜೆಬಿಎಸ್, ಎಂಜಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಚೆಗುಡದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಎಚ್‌ಎಂಸಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ, ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಥಿನಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಗೌಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ದೂಧ್‌ಬೌಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೀನು ಔಷಧದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಾಥಿನಿ ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಔಷಧವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಟ್ಟು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಸ್ತಮಾ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಮೀನು ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭ
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