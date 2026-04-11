5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೀನಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆ!: ಇತಿಹಾಸದ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನಿನ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 36 ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
Published : April 11, 2026 at 2:42 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅಪರೂಪದ ಮೀನಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವಾಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ (WIHG) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೀನಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಹಿಮಾಲಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ನಿಗೂಢತೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮೀನಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ರಚನೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಧೀರಜ್ ಸಜ್ವಾನ್ ಅವರು ವಾಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ನಿಂಗ್ತೌಜಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನಿನ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 36 ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ತಲೆ, ಗೋಬಿಡೆ ಮತ್ತು ಗೌರಾಮಿ ಸೇರಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆರದಿಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹುದುಗಿಹೋಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು: ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹುದುಗಿಹೋಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ನಿಂಗ್ತೌಜಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್.
ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಡೋ-ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಉದಯಿಸಿದವು ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಗಳು, ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಈ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಂಗ್ತೌಜಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದವು?: ಶಿವಾಲಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಅವಧಿಗೆ ಹಿಂದಿನವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಟೋಲಿತ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೀನಿನ ಕಿವಿಯ ಮೂಳೆಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾವಿನ ತಲೆ, ಗೋಬಿಡೆ ಮತ್ತು ಗೌರಾಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಸಿಂಗ್.
ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ?: ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಆ ಕಾಲದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವಾಲಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಶಾಂತ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಇಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಹಾಗೂ ಇದು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೂ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾದರೂ ಹಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಶಿವಾಲಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಡಾ. ಪ್ರೇಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೀನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
