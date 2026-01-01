ETV Bharat / bharat

16 ಬೋಗಿಗಳ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​

16 ಬೋಗಿಗಳ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲು ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN
ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲು (Railway Ministry)
Published : January 1, 2026 at 6:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೈಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಈ ರೈಲು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮರೂಪ ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್‌ಬೆಹಾರ್, ಜಲಪೈಗುರಿ, ಮಾಲ್ಡಾ, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್, ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್, ಹೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೌರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಂದೇಲ್, ಕಟ್ವಾ, ಅಜೀಮ್‌ಗಂಜ್, ನ್ಯೂ ಫರಕ್ಕಾ, ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್, ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ, ನ್ಯೂ ಕೂಚ್‌ಬೆಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ನ್ಯೂ ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ರೈಲು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಒಳನೋಟ
ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಒಳನೋಟ (Railway Ministry)

ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೇಗ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ
ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ (Railway Ministry)

ಈ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿಮೀ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೋಗಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಒಳನೋಟ
ವಂದೇ ಭಾರತ್​ ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನ ಒಳನೋಟ (Railway Ministry)

ಚಾಲಕ ಕ್ಯಾಬ್ ಸುಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕವಚ್ ವಿರೋಧಿ ಘರ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಟಾಕ್-ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ಸ್ಲೀಪರ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (Railway Ministry)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರು, "ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2027 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

