ETV Bharat / bharat

ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮುಕ್ತ ತಿಂಗಳು: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು -ನೋವುಗಳಿಲ್ಲ

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಉತ್ತಮ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

First Terror-Free Month In Jammu Kashmir In 30 Years: Zero Killings In May As Casualties Drop From 4,011 To Just 12
ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 1, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ): ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆರಳೆಣಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

2026ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಒಬ್ಬ ವಿವಾದಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುಗಳ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 288 ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2001ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು, ಇದು ಸಂಘರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹತ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳಂತಾಗಿದ್ದವು. ನಾಗರಿಕರು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾವುಗಳು: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2002ರಲ್ಲಿ 288, 2003ರಲ್ಲಿ 241, 2004ರಲ್ಲಿ 195, 2005ರಲ್ಲಿ 188 ಮತ್ತು 2006ರಲ್ಲಿ 140 ಆಗಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 59 ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ 39, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2009ರಲ್ಲಿ 27, 2010ರಲ್ಲಿ 43, 2011ರಲ್ಲಿ 19 ಮತ್ತು 2012ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 13 ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

2013ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18, 2014ರಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ 16 ಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2016ರ ಅಶಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. 2017, 2018 ಮತ್ತು 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 37 ಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾವು ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. 2020ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28, 2021ರಲ್ಲಿ 16, 2022ರಲ್ಲಿ 38, 2023ರಲ್ಲಿ 14, 2024ರಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ 43 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ 2026ರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ನಿರಂತರ ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಗುಪ್ತಚರ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

"ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವು-ನೋವು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ 2,799 ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2001ರಲ್ಲಿ 4,011ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು, 628 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 2,345 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ .

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. 2002ರಲ್ಲಿ 3,098, 2003ರಲ್ಲಿ 2,507, 2004ರಲ್ಲಿ 1,789 ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ 1,717 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ಯೆಗಳು 2006ರಲ್ಲಿ 1,125, 2007ರಲ್ಲಿ 744, 2008ರಲ್ಲಿ 538, 2009ರಲ್ಲಿ 373, 2010ರಲ್ಲಿ 361 ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ 181ಕ್ಕೆ ಇಳಿದವು. 2012ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವು ಸುಮಾರು 121ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

2013, 2014 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 172, 189 ಮತ್ತು 175 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವವು ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು 2016ರಲ್ಲಿ 267, 2017ರಲ್ಲಿ 357 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ 452ಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್​ ಏರಿತು.

ಆದರೂ, ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2019ರಲ್ಲಿ 283, 2020ರಲ್ಲಿ 321, 2021ರಲ್ಲಿ 274 ಮತ್ತು 2022ರಲ್ಲಿ 253ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ 134 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 127ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 121ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

2026ರ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ 1,024 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು 2001ರಲ್ಲಿ 628ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಾವುಗಳು 2,345ರಿಂದ ಈಗ 9ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ.

ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾದರೂ ಸಹ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಕ್​ನಿಕ್​ ದುರಂತ: ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಿಡ್ಡರ್​ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ ಮೆಕಾನಿಕ್​ ನೀರುಪಾಲು

TAGGED:

TERRORISM IN KASHMIR
JAMMU KASHMIR
JAMMU KASHMIR POLICE
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮುಕ್ತ ತಿಂಗಳು
FIRST TERROR FREE MONTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.