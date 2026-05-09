ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ದರ್ಬಾರ್ ಶುರು: ಶುಕ್ರವಾರ ನಬನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, ಬುಧವಾರ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
ಮಂಗಳವಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತಪಸ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 9, 2026 at 9:38 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಂಗಳವಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ತಪಸ್ ರಾಯ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ: ಈ ನಡುವೆ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಹೊಸ ಫಲಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಬನ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ?: ಪೂರ್ಣ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರದ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಔಪಚಾರಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲಿಘಾಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನಬನ್ನಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಆ ದಿನವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ - ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಸಭೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವಾಲಯ?: ಇದರ ಪರಂಪರೆಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ವೇದಿಕೆ ರಚಿಸುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜಯ್: ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ
ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ : ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಲೀಡರ್ ಎಂ ಎ ಬೇಬಿ