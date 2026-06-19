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ಸುರಾಂಜಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಬಿ ರಾಮೋಜಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ರಾಮೋಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿ

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ISB ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಜಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

First program at ISB Ramoji Auditorium - Suranjali Music Event
ಸುರಾಂಜಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಬಿ ರಾಮೋಜಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 10:29 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​; ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್- ಐಎಸ್‌ಬಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ISB ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಾದ್ಯ ಸಿಂಫನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ 'ಸುರಾಂಜಲಿ' ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ISB ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಜಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಲಾರಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

₹30 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 450 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಫನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ - ಸುರಾಂಜಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಎಸ್‌ಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

"ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಿರಿಸ್ ಎಂಬ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರು - ಅದು ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾವ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಂತೆಯೇ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಶಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಚಿಟ್' (ಹಣಕಾಸು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ) ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್‌ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು - ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು

- ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಐಎಸ್‌ಬಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ

ರಾಮೋಜಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಬಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಜತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ, ರಜತ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಐಎಸ್‌ಬಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಜತ್‌ಗುಪ್ತಾ , ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದರು.

ISBಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದರೂ, ರಾಮೋಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು. ISB ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ISB ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಅದು ನಿಜವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ISB ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ (ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್) ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ (ಅಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್) ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು... ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ – ರಾಮೋಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 1958 ಮತ್ತು 1959ರಲ್ಲಿ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಕ್ಕರ್‌ನಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಥಾಮಸ್ ಶ್ಮಿಡಿನಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾವಿಲ್ ಮೂಲಕ ISB ಜೊತೆಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧವು ಮುಂದೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

- ಸಿ.ಹೆಚ್. ಕಿರಣ್, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಾದ್ಯ ಸಿಂಫನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ 'ಸುರಾಂಜಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾವರಿ' ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮಧುರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಕುವ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸುರಂಜಲಿ ತಂಡದವರನ್ನು ಅವರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

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SURANJALI MUSIC EVENT AT ISB
RAMOJI AUDITORIUM AT ISB HYDERABAD
ರಾಮೋಜಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸುರಾಂಜಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌
RAMOJI AUDITORIUM AT ISB HYDERABAD

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