ಮೊದಲು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತ್ತು: ಈಗ Gen -Z ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಬಡವರ ನೋವು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಆ ಪಕ್ಷವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ Gen-Z ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಯಾಣ - ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐವೈಸಿಯ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಟಿಎಂಸಿ- ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 950,000 ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 300,000 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿವೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಐ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹರಸಾಹಸ: AI ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದಿವಾಳಿತನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಮವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಅದು ಬಾಪು ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 1984ರ ನಂತರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಝೆಡ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು 2047 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೋದಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಎಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದರು.
ಬರೀ ವಿರೋಧವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಚಾಳಿ: ದೇಶ ಏನೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (AI ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಬಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಿಂಹಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ಕಿಟ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಅದು ವಿರೋಧ, ವಿರೋಧ.. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕುರುಡು ವಿರೋಧ ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ ಎಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಮದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 20 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಈ ಬಂಡವಾಳವು ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರೈತರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಬಂದರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆಮದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರಫ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಂಡರೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ: ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಂಡರೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದೇಶವು ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು 'ತತ್ ತ್ವಮ್ ಅಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಯಸುವ ದೈವತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಒಳಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎರಡಂಕಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
